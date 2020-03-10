Спіймати Кайдаша. Чим вразив глядачів новий український серіал

Серіал Спіймати Кайдаша отримав перші місця за кількістю переглядів глядачів. 12-серійний фільм уразив глядачів своєю природністю. Немов камера просто підглядала за реальним життям реальних людей. Сюжет, герої і багато сцен за мотивами Нечуя-Левицького, але весь серіал охоплює сучасні 10 років – з 2005 по 2014.

Сценарист Наталка Ворожбит обрала саме ці роки, тому що в них було багато важливих для України подій. У стрічці немає одного головного героя, та кожен на своєму місці. Віктора Жданова, відомого по Кіборгах, затвердили одразу, як і Тараса Цимбалюка на роль Карпа. А на роль Мотрі претендувало 40 актрис. У серіалі багато суржику, але він звичний для багатьох акторів. Найскладніше суржик давався виконавиці ролі Мелашки, адже вона зі Львова, та Григорію Бакланову з Одеси.

Нагадаємо, на Berlinale відзначили фільми, зняті в Україні.

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