Потребление падает, а цена растет. Ситуация с электроэнергией в Украине

На украинском рынке электроэнергии коллапс. Потребление электроэнергии падает, предложение растет, а цена остается высокой — в разы выше, чем в Европе. Страдают от этого потребители. И такое поведение производителей электроэнергии называют сговором и злоупотреблением монопольным положением.

В Украине действительно падает потребление электроэнергии. Потому что стремительно падает промышленность, которая является главным ее потребителем. Аналогичная ситуация в Европе. Но там резко дешевеет и сама энергия.

Данные энергорынка шокируют, в Украине она дороже многих европейских государств, иногда в три раза, а то и в шесть раз. В некоторых странах цены уже отрицательные, то есть производители даже доплачивают потребителям, чтобы не останавливать свои мощности.

У нас все наоборот, производители электроэнергии решают свои проблемы за счет потребителей.

Факты ICTV ранее писали о том, почему украинцы платят за электроэнергию в шесть раз больше, чем в Европе.

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