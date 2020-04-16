Споживання падає, а ціна зростає. Ситуація з електроенергією в Україні

На українському ринку електроенергії колапс. Споживання електроенергії падає, пропозиція зростає, а ціна залишається високою – в рази вище, ніж у Європі. Страждають від цього споживачі. І таку поведінку виробників електроенергії називають змовою та зловживанням монопольним становищем.

В Україні справді падає споживання електроенергії. Бо стрімко падає промисловість, яка є головним її споживачем. Аналогічна ситуація в Європі. Але там різко дешевшає і сама енергія.

Дані енергоринку шокують, в Україні вона дорожча від багатьох європейських держав, подекуди утричі, а то й ушестеро. В деяких країнах ціни вже від’ємні, тобто виробники навіть доплачують споживачам, щоб не зупиняти свої потужності.

У нас усе навпаки, виробники електроенергії вирішують свої проблеми за рахунок споживачів.

Факти ICTV раніше писали про те, чому українці платять за електроенергію вшестеро більше, ніж у Європі.

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