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Настоящий ад. В Калифорнии никак не могут погасить лесные пожары

В американском штате Калифорния — настоящий ад. Там никак не могут обуздать лесные пожары. Накануне более 200 человек оказались в огненной ловушке — пламя молниеносно окружило популярный кемпинг в национальном парке.

На спасение отправили военный вертолет. Два человека получили серьезные травмы, еще 10 — меньшие повреждения. Лесные пожары бушуют в штате с начала лета — только пожарные берут под контроль один очаг, как вспыхивает другой.

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Мешает также аномальная, даже для Калифорнии, жара, установившаяся в последние дни. Она и пожары привели к массовым отключениям электричества.

Пожары в Харьковской области

2 сентября в Харьковской области вспыхнули пожары, стихия распространилась в Двуречанском районе и под Чугуевом.

На месте происшествия работали спасатели. Также президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание, после чего в регион отправились представители правительства. К ликвидации огня привлекли авиацию.

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