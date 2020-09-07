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Справжнє пекло. У Каліфорнії ніяк не можуть погасити лісові пожежі

В американському штаті Каліфорнія – справжнє пекло. Там ніяк не можуть приборкати лісові пожежі. Напередодні понад 200 людей опинилися у вогняній пастці – полум’я блискавично оточило популярний кемпінг в національному парку.

На порятунок відрядили військовий гелікоптер. Двоє людей зазнали серйозних травм, ще 10 – менших ушкоджень. Лісові пожежі вирують у штаті від початку літа – щойно вогнеборці беруть під контроль один осередок, як спалахує інший.

Читайте: Масштабні пожежі в Каліфорнії: горить 771 тис. га, загинули шестеро людей

Заважає також аномальна, навіть для Каліфорнії, спека, що встановилася останніми днями. Вона та пожежі призвели до масових відключень електрики.

Пожежі в Харківській області

2 вересня у Харківській області спалахнули пожежі, стихія поширилася у Дворічанському районі та під Чугуєвом.

На місці події працювали рятувальники. Також президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду, після чого до регіону вирушили представники уряду. До ліквідації вогню залучили авіацію.

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