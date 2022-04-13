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Факты / Украина / Бизнес и финансы

УЗ получила 15 дополнительных станций спутниковой связи Starlink

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
УЗ получила 15 дополнительных станций спутниковой связи Starlink

Укрзализныця получила 15 устройств для доступа к спутниковому интернету Starlink от одной из крупнейших IT-компаний Украины N-iX. Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин, передает пресс-служба железнодорожной компании.

— Железная дорога стала первой государственной компанией, которая во время войны начала использовать Starlink. Первую станцию ​​мы получили в начале марта — сразу после Михаила Федорова, — заявил Камышин.

Он рассказал, что УЗ дополнительно получила 10 устройств Starlink первого поколения и 5 – второго.

Эти системы используются для стабильной и надежной связи критических систем, которые обеспечивают работу железной дороги. Такой интернет обеспечивает бесперебойное соединение, ведь его нельзя отключить или сломать.

— Впереди у нас еще много диджитал-проектов. Нам, и никому, кроме нас, восстанавливать все, что было разрушено войной. Это возможность построить новые сверхсовременные системные решения, – подчеркнул глава правления Укрзализныци.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в результате войны с россией украинские морские порты оказались во временной блокаде, поэтому экспорт украинской продукции будет переориентирован на железную дорогу.

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