Starlink в умовах війни: українці масово освоюють супутниковий інтернет Ілона Маска

Поки окупанти крадуть пральні машини та дивуються асфальту, українці освоюють Starlink. Це супутниковий інтернет від Ілона Маска, завдяки якому вдалося оперативно відновити телефонний зв’язок, інтернет та телемовлення у десятках міст та селах. Термінали для підключення компанія SpaceX відправляла Україні безкоштовно, і у планах корпорації – відкрити представництво у нашій країні.

Технологія, яку Ілон Маск розробляв для використання у віддалених куточках Землі, виявилася надважливою в умовах війни для України. Через бойові дії комунікація у багатьох областях України отримали пошкодження. На відновлення потрібно тижні роботи під обстрілами, а за допомогою Starlink можна відновити бездротовий зв’язок всього за 15 хвилин. Для України такі послуги надаються безкоштовно.

– В Україні вже понад 10 тис. терміналів Starlink. Вони використовуються для підтримки контакту з критично важливою інфраструктурою у містах та селах України. Напевно, наша країна є рекордсменом за кількістю пристроїв, які потрібні для підключення до супутникового інтернету Маска, – заявив глава Мінцифри Федоров.

Українські оператори є одні з перших у світі, які відновлювали роботу через Starlink. Раніше сервісом користувалися військові та волонтери. В умовах воєнного стану тепер під’єднатися до інтернету може кожен українець.

Попит на послуги Маска величезний – придбати тарілку для підключення за $500 зараз практично неможливо за кордоном. Експерти запевняють, що Starlink не буде популярним в Україні – тут уже є якісне покриття за відносно невеликі гроші.

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