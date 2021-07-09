Старт ринку землі: де в Україні найдорожчі та найдешевші гектари

В Україні за шість днів функціонування ринку землі уклали понад 300 угод. Продати наділи можна не дешевше нормативно-грошової оцінки. Середня ціна – близько 30 тис. грн за гектар.

Найдорожча земля нині на Черкащині – 33,5 тис. грн за 1 га. Приблизно стільки ж коштують угіддя на Буковині.

Трохи дешевше, але не менше 30 тис. грн, – на Харківщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Одещині. Найдешевший гектар – на Житомирщині – трохи більше 21 тис. грн.

У Європі найдорожчі гектари в Нідерландах – майже €70 тис., бо землі там мало. Уполовину дешевша земля в Італії та Великій Британії. У поляків гектар коштує близько €11 тис., у румунів – більше €5 тис.

Але за кордоном така ціна формувалася в умовах ринку земель. У Польщі в 1998 році, коли дозволили купувати та продавати землю, ціни були такими, як в Україні нині. Стрімке здорожчання почалося лише на 13-му році реформи.

У Литві ринок стартував лише в 2004 році й щороку там земля дорожчала на третину. Стартова ціна була €500 за 1 га, нині – більше €5 тис.

В Україні на стрибок цін розраховують, коли до ринку приєднаються юридичні особи. Тоді вони будуть конкурувати й боротися за продавця.

Тож дочекатися кращої ціни закликають й ініціатори земельної реформи.

Нормативну грошову оцінку землі розраховують не за ринковою ціною, а за спеціальною формулою. Серед критеріїв – родючість землі (скільки в ній гумусу, чи ця земля належить до зрошувальної, скільки тонн врожаю потенційно можна зібрати).

Експерти наголошують: за останні 130 років українські землі втратили до 30% гумусу через недбале господарювання.

За словами генерального директора Української аграрної конфедерації Павла Коваля, Україна має 40 млн га сільськогосподарських угідь.

– 65% із них – це дуже якісна земля. 20-25% гірші за вмістом гумусу, макроелементів, а також за зволоженістю. У Житомирській області, на Волині та в поліських регіонах – погані землі, – говорить Павло Коваль.

На Півдні 11 млн земель потребують негайного зрошення.

Щоб Україна мати ті ж €11 тис. за 1 га, що і в Польщі, треба розвинути меліорацію, поліпшити стан земель та кредитування аграрної сфери, відкрити ринок земель для інвестицій, як у західних сусідів.

31 березня 2020 року 259 народних депутатів відкрили ринок землі в Україні. До законопроекту №2178-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення подали 4 018 поправок.

Документ передбачає, що з липня 2021 року до 1 січня 2024 року працюватиме ринок землі тільки для фізичних осіб. Юридичні особи зможуть купувати землю у власність із 2024 року.

Фото: Depositphotos

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