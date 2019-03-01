Стартовали продажи Model 3 за $35 тыс.: Маск обещает еще дешевле

Компания Tesla объявила о старте продаж новой Model 3. Одного заряда ей хватит на 350 км.

Речь идет о бюджетном седане, который будет самым дешевым среди электрооборудования Tesla – будет стоить всего 35 тыс. долларов. И это без учета скидок и льгот, которые оказывают многие страны, чтобы поощрить людей покупать экологический транспорт.

Выпустить такое авто владелец фирмы Маск пообещал три года назад. Слово сдержал.

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Компания также дважды в этом году снизила цену на предыдущую версию третьей модели – до примерно 43 тыс. Новая, дешевая тройка, будет разгоняться до 209 км в час, на одном заряде сможет пройти 350 км.

Желающие укомплектовать машину автопилотом должны заплатить еще 3 тыс. долларов.

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