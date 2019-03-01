Стартували продажі Model 3 за $35 тис.: Маск обіцяє ще дешевше

Компанія Tesla оголосила про старт продажів нової Model 3. Одного заряду їй вистачить на 350 км.

Йдеться про бюджетний седан, який буде найдешевшим серед електромашин Tesla – коштуватиме всього 35 тис. доларів. І це без врахування знижок та пільг, які надають багато країн, щоб заохотити людей купувати екологічний транспорт.

Випустити таке авто власник фірми Ілон Маск пообіцяв три роки тому. Слова дотримав.

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Компанія також двічі цього року знизила ціну на попередню версію третьої моделі – до приблизно 43 тис. Нова, дешева трійка, розганятиметься до 209 км на год, на одному заряді зможе пройти 350 км.

Охочі укомплектувати машину автопілотом мають заплатити ще 3 тис. доларів.

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