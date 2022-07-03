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Статус ВПЛ: как оформить справку по упрощенной процедуре и получить выплаты

Юля Захарченко редактор ленты

В Украине упростили процедуру получения статуса внутренне перемещенного лица. Кабинет министров принял дополнительные нормативные акты, благодаря чему украинцы смогут легче оформить статус ВПЛ.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Теперь не требуется паспорт, достаточно только временной справки, и можно обойтись без отметки о снятии на учет в Миграционной службе.

– Это еще один упрощенный шаг, чтобы получить справку о статусе внутренне перемещенного лица. Например, есть люди, у которых не было документов, то есть паспорта. Основой такой справки есть паспорт. А теперь можно это делать без паспорта. Будет временная справка, которой достаточно для Минсоцполитики, которые должны выплатить денежные средства. Также мы сделали, что теперь без отметки снятия на учет в Миграционной службе. Такая справка теперь бессрочная. Изменение места регистрации не влияет на справку, то есть она будет оставаться в силе. Я прошу, обращайтесь к нам на горячую линию Минреинтеграции 1548, а также на мобильный телефон +38(096)078-84-33. Сообщайте о проблемах с получением такой справки, выплатами, паспортными документами. Мы будем помогать каждому и в конкретном случае учиться, что нужно упростить дальше.

Украинцы могут обращаться на горячую линию Миграционной службы по номерам 1548 или +38 (096) 078-84-33, чтобы получить помощь по оформлению статуса ВПЛ.

— Все, что касается перемещения на подконтрольные территории, выплат, справок, вопросов образования, здравоохранения. Все, что внутренние переселенцы хотят выяснить, можно звонить. Мы будем стараться не только консультировать, но и практически помогать, – подчеркнула Верещук.

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