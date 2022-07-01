Июль, 01 в 17:44

Правительство требует от отдельных категорий граждан Украины вернуть полученную помощь в размере 6500 грн. Об этом говорится в письме Минэкономики.

Факты ICTV поинтересовались у юриста Ивана Либермана, насколько это законно — требовать обратно выплаты, и может ли государство взыскать средства через суд.

В письме отмечается, что Минфин провел верификацию заявок на получение единовременного пособия, и установил, что выплаты получили застрахованные лица, являющиеся работниками бюджетных учреждений, что противоречит условиям программы еПоддержка.

Сейчас смотрят

Теперь от людей требуют вернуть эти деньги. А кто этого не сделает добровольно, правительство обратится в суд.

По мнению Ивана Либермана, ошибка в получении неправомерной единовременной помощи лежит на тех, кто на нее подавал заявку.

– Инициатива вышла именно от конкретных людей. Правильно они поняли законодательство или неправильно, разобрались или не разобрались. Именно люди вышли с инициативой выплатить им деньги. То есть инициатива ошибки исходит от тех, кто получил такую ​​помощь – от простых граждан, – говорит юрист.

По его словам, правительство имеет право и может обратиться в суд, чтобы взыскать назад средства – это единственный законный механизм.

— К тому же гражданину, кроме возвращения тех 6500 грн, нужно будет оплатить еще судебный сбор, а это могут быть несколько тысяч гривен. Также могут быть и другие расходы, например, работа исполнительной службы, если после решения суда человек добровольно откажется вернуть деньги. Это все ложится на плечи должника, – отмечает юрист.

Иван Либерман считает, что суд будет на стороне государства, ведь истец предоставит неопровержимые доказательства. Кроме того, подобные решения судов будут массовыми, прогнозирует юрист.

По его словам, переложить ответственность за ошибочное начисление этой помощи, например, на правительство или программистов, разрабатывавших приложение для оформления заявок, не получится.

– В Украине есть Консорциум поддержки номеров и адресов. И перед тем как подать иск в суд, взыскатель (истец) обратится к этому Консорциуму. Если Консорциум установит, что был факт технических манипуляций с подачей заявки с определенного электронного адреса, с определенного IP-адреса, то это будет безусловным письменным доказательством в суде в пользу истца, — отмечает Иван Либерман.

Юрист предостерегает, что у человека просто не будет шанса переложить вину на государство, на разработчиков программы. Ведь в случае сомнений человека, полагается ли ему помощь, он мог просто остановить процесс оформления и не подавать заявку, подчеркнул юрист.

Иван Либерман заявил, что правительство планирует возобновить такие единовременные выплаты украинцам, ведь когда выплачивали те 6 500 грн, многие находились в оккупации и вообще не знали, что государство что-то выплачивает.

Однако на этот раз гражданам нужно пройти временную регистрацию в соответствующих органах местных бюджетов, и тогда можно будет получить помощь от государства.