Следят за рубежом и выполняют агрозадания: украинцы создали наноспутники

Со своей разработкой приняли участие в конкурсе стартапов Сикорский Челлендж. В конце концов запустили наноспутник в космос, разработали другой и тоже отправили изучать атмосферу. А сейчас работают уже над третьим. Конкурс стартапов проходит при поддержке президентского фонда Леонида Кучмы Украина, который особенно переживает технологическими разработками талантливых украинцев.

В КПИ взялись разрабатывать наноспутники, которые весят до 1 кг. К тому же функции могут выполнять самые разнообразные – от слежения за рубежом до самых сложных агрозаданий.

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Тогда на орбиту выводились 20 аппаратов разных стран. Но только украинская разработка прошла испытание временем. Следят за работой спутников прямо с 5-го корпуса КПИ. Связь с наноспутником поддерживает антенна на крыше корпуса.

Наноспутник работает в непростых условиях, перепады температуры бешеные. А еще постоянная опасность столкнуться с космическим мусором. Поэтому команде, которая отвечает за показатели прочности спутника, есть что делать.

К слову, “напечатанные” снаряды, броня из порошка и супер-пули: в КПИ разработали инновации для армии.

Опубликовано Декабрь, 20 в 16:56



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