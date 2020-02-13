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Стол, который следит за осанкой: украинец из США разрабатывает умную мебель

Образование, интеллектуальные способности и порядочность украинцев притягивают в нашу страну все больше внимания иностранных инвесторов. Многие из них и наши земляки, которые рады побывать на родине и увидеть в ней изменения. И здесь они открывают филиалы своего бизнеса.

Это выгодно, качественно и надежно. А еще – дает и нашим специалистам толчок научиться разрабатывать интересные стартапы, которые изменят нашу жизнь.

Дима Девин родом из Одессы и несколько лет живет в Соединенных Штатах. Там у него возникла идея делать умную мебель, которую раньше не было. И начал он со столов – для тех, кто много за ними работает и создает новые технологии, меняющие жизнь. Умный стол напомнит: ты много сидишь, надо поработать стоя.

Подробнее – в сюжете Елены Астаховой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о стартапах украинских школьников.

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