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Стіл, що стежить за поставою: українець зі США розробляє розумні меблі

Освіта, інтелектуальні здібності і порядність українців притягують до нашої країни дедалі більше уваги іноземних інвесторів. Чимало з них і наші земляки, які раді побувати на батьківщині і побачити у ній зміни. І тут вони відкривають філії свого бізнесу.

Це вигідно, якісно і надійно. А ще – дає і нашим фахівцям поштовх навчитись розробляти цікаві стартапи, які змінять наше життя.

Діма Девін родом з Одеси і кілька років живе у Сполучених Штатах. Там у нього виникла ідея робити розумні меблі, яких раніше не було. І почав він зі столів – для тих, хто багато за ними працює і створює нові технології, що змінюють життя. Розумний стіл нагадає: ти забагато сидиш, треба попрацювати стоячи.

Докладніше – у сюжеті Олени Астахової.

До слова, Факти ICTV розповідали про стартапи українських школярів.

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