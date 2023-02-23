Ужасный год для энергетиков. Как отрасль работала во время атак России

Если для большинства украинцев днем начала полномасштабной войны было 24 февраля, то для энергетиков такой датой стало 22 февраля.

Тогда оккупанты начали прицельно обстреливать Луганскую теплоэлектростанцию, что привело к исчезновению света и тепла в городе Счастье и его окрестностях.

Впоследствии террористические обстрелы перекинулись на всю страну.

В прошлом году 22 февраля оккупанты начали прицельно стрелять по теплоэлектростанции в городе Счастье на Луганщине. Российская армия избивала из минометов, ствольной артиллерии и Градов.

Кроме того, под обстрелы попали жилые дома и детский сад. Тогда на ТЭС загорелся состав горюче-смазочных материалов, снаряды попали и в трансформаторы. Потушить масштабный пожар не давали постоянные обстрелы. Станция остановилась.

— Свет исчез в городе, свет исчез в регионе вокруг города, исчезли поставки воды, — Ильдар Салеев генеральный директор ДТЭК Энерго.

Дмитрий, в тот день на смене, вспоминает последние дни на станции, где проработал почти 20 лет.

— Это были точечные обстрелы из артиллерии, но они перебивали линии электросети, которыми мы общались с энергосистемой, которыми отдавали энергию. Мы надеялись, что немного пошумят и притихнут, но получилось не так, — добавил Дмитрий.

Мужчине с семьей удалось выехать из-под обстрелов. Впоследствии Счастье оккупировали. Это было только начало целенаправленной атаки российской армии на энергетические объекты Украины, пережившие 14 волн массированных ракетных обстрелов и 17 атак беспилотниками. Более 2-х сотен ракет и дронов попали в цели.

По информации премьера Дениса Шмыгаля, с октября из-за обстрелов оккупантов пострадали почти два десятка энергоблоков украинских ТЭС, а с учетом оккупации Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощностей ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

По информации Укрэнерго и ДТЭК, которую они предоставили, по меньшей мере 9 энергетиков погибли, еще полсотни ранены.

Впрочем, несмотря на этот террор, по данным правительства абсолютное большинство украинцев остается с теплом, водой и светом. Ремонты продолжаются, ресурсов для завершения зимы достаточно.

К тому же, от партнеров поступают генераторы и другое необходимое оборудование. Впрочем, пока Россия не проигрывает, расслабляться не стоит.

— И дальше будут пытаться наносить удары. Но я могу сказать, мы уже научились восстанавливаться, как после этих чинить наше оборудование и возвращать энергию к украинцам, — Ильдар Салеев генеральный директор ДТЭК Энерго.

Это делает и Дмитрий из Счастья, но пока на другой теплоэлектростанции. Впрочем, мужчина все же мечтает вместе с семьей вернуться в родной город в Луганской области.

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