Страшний рік для енергетиків. Як галузь працювала під час атак Росії

Якщо для більшості українців днем початку повномасштабної війни є 24 лютого, то для енергетиків такою датою стало 22 лютого.

Тоді окупанти почали прицільно обстрілювати Луганську теплоелектростанцію, що призвело до зникнення світла й тепла у місті Щастя та на його околицях.

Згодом терористичні обстріли перекинулися на всю країну.

Торік 22 лютого окупанти почали прицільно гатити по теплоелектростанції у місті Щастя на Луганщині. Російська армія била з мінометів, ствольної артилерії та Градів.

Окрім того, під обстріли потрапили житлові будинки та дитячий садок. Тоді на ТЕС загорівся склад паливно-мастильних матеріалів, снаряди влучили й у трансформатори. Загасити масштабну пожежу не давали постійні обстріли. Станція зупинилася.

– Світло зникло в місті, світло зникло в регіоні навколо міста, зникло постачання води, – Ільдар Салеєв генеральний директор ДТЕК Енерго.

Дмитро, який того дня був на зміні, згадує останні дні на станції, де пропрацював майже 20 років.

– Це були точечні обстріли з артилерії, але вони перебивали ті лінії електромережі, якими ми спілкувалися з енергосистемою, якими віддавали енергію. Ми сподівалися, що трошки пошумлять та притихнуть, але вийшло не так, – додав Дмитро.

Чоловікові з родиною вдалося виїхати з-під обстрілів. Згодом Щастя окупували. Це був тільки початок цілеспрямованої атаки російської армії на енергетичні обʼєкти України, які пережили 14 хвиль масованих ракетних обстрілів та 17 атак безпілотниками. Більше 2-х сотень ракет та дронів влучили в цілі.

За інформацією прем’єра Дениса Шмигаля, з жовтня через обстріли окупантів постраждало майже два десятки енергоблоків українських ТЕС, а з урахуванням окупації Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужностей ТЕС та 33% блокових ТЕЦ.

За інформацією Укренерго та ДТЕК, яку вони надали, щонайменше 9 енергетиків загинули, ще півсотні — поранені.

Втім попри цей терор, за даними уряду абсолютна більшість українців залишається з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо.

До того ж від партнерів надходять генератори та інше необхідне обладнання. Втім, поки Росія не програє розслаблятися не варто.

– І далі будуть намагатися завдавати удари. Але я можу сказати ми вже навчилися як відновлюватись, як після цих ударів лагодити наше обладнання і повертати енергію до українців, – Ільдар Салеєв генеральний директор ДТЕК Енерго.

Це робить і Дмитро із Щастя, але поки на іншій теплоелектростанції. Утім, чоловік все ж мріє разом із родиною повернутися у рідне місто на Луганщині.

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