Февраль, 23 в 0:31

Российские оккупанты поняли, что им не удалось устроить в Украине зимний блэкаут, поэтому атак по объектам энергетической инфраструктуры может стать меньше.

Однако враг может нанести удары по транспортной инфраструктуре или гидротехническим сооружениям, поэтому Украине очень важно усиливать ПВО.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Он отметил, что украинская энергетика адаптировалась к противостоянию с врагом, быстро мобилизуя бригады и восстанавливая повреждения.

— Световой день становится длиннее, а энергопотребление меньше. Враг увидел, что цели не достигнуты, поэтому, возможно, будет уменьшение атак по объектам энергетической инфраструктуры, — сказал спикер.

По словам Игната, Украина уже переживала весенний и летний период войны прошлого года, поэтому “ничего не изменится”, кроме того, что у россиян будут проблемы с личным составом и большие потери.

— Воздушным силам следует усиливаться и ожидать скорейшего возвращения наших воинов из учений. А вместе с ними и прибытие средств ПВО/ПРО, таких как ЗРК SAMP/T и Patriot. Это именно то, что нам нужно против баллистики и отдельных видов крылатых ракет, таких как Х-22. И защищать ими приоритетные направления от ударов, в частности баллистическими ракетами, — пояснил он.