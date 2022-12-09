Блюда на огне, укрытия и энергосберегающие локации: какой будет Зимова країна 2023 на ВДНХ

В эту субботу, в Киеве на ВДНХ откроется традиционная Зимова країна. Организаторы позаботились, чтобы городок с развлечениями был безопасен в случае воздушной тревоги, а еще — чтобы он был энергосберегающим.

Лозунг нынешней Зимової країни на ВДНХ – Рождество не остановить.

Праздничная новогодняя локация, ставшая за семь предыдущих лет традиционным создателем праздничного настроения для киевлян и гостей столицы, в этом году будет работать в условиях критического энергосбережения. Чтобы не нагружать энергосети, организаторы отказались от новогодней сцены и всех концертов. Иллюминация будет работать от генераторов, а павильоны с локациями будут отапливаться древесиной и топливными теплогенераторами.

Территория Экспоцентра, как и летом, будет работать исключительно в режиме парка, вход на территорию Зимової країни будет бесплатным. Все зоны отдыха будут обустроены за средства предпринимателей, а чтобы не тратиться на украшение локаций, организаторы приняли решение использовать украшения и декорации прошлых лет.

Чтобы посетители Зимової країни чувствовали себя в безопасности, на территории ВДНХ в трех павильонах обустроены укрытия, в которых можно будет переждать тревогу.

Кроме праздничной атмосферы и локации с новогодней елкой, для посетителей также подготовили локации с катком, горкой, резиденцию Санты и оранжереей.

Для маленьких гостей проведут мастер-классы по изготовлению праздничных украшений. Будут работать также и фудкорты, они сделают акцент на блюдах, которые можно приготовить на огне. Также приобрести можно будет и глинтвейн с разными вкусностями. Рядом с торговыми ларьками будут расположены бочки для обогрева, с костром и дровами.

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