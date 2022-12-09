Страви на вогні, укриття та енергоощадні локації: якою буде Зимова країна 2023 на ВДНГ

Цієї суботи, у Києві на ВДНГ відкриється традиційна Зимова країна. Організатори подбали, аби містечко з розвагами було безпечним у разі повітряної тривоги, а ще – аби воно було енергоощадним.

Гасло цьогорічної Зимової країни на ВДНГ – Різдво не спинити.

Святкова новорічна локація, що за сім попередніх років стала традиційним творцем святкового настрою для киян і гостей столиці, цього року працюватиме в умовах критичного енергозаощадження. Аби не навантажувати енергомережі, організатори відмовилися від новорічної сцени й усіх концертів. Ілюмінація працюватиме від генераторів, а павільйони з локаціями опалюватимуться деревиною й паливними теплогенераторами.

Територія Експоцентру, як і влітку, працюватиме виключно в режимі парку, вхід на територію Зимової країни буде безкоштовним. Усі зони для відпочинку будуть облаштовані за кошти підприємців, а щоб не витрачатися на прикрашання локацій, організатори прийняли рішення використати прикраси та декорації минулих років.

Аби відвідувачі Зимової країни почувалися у безпеці, на території ВДНГ у трьох павільйонах облаштовані укриття, у яких можна буде перечекати тривогу.

Окрім святкової атмосфери та локації з новорічною ялинкою, для відвідувачів також підготували локації з ковзанкою, гіркою, резиденцію Санти та оранжереєю.

Для маленьких гостей проведуть майстер-класи із виготовлення святкових прикрас. Працюватимуть також і фудкорти, вони зроблять акцент на стравах, які можна приготувати на вогні. Також придбати можна буде і запашний глінтвейн з різними смаколиками. Поруч з торговими ятками будуть розташовані бочки для обігріву, з вогнищем та дровами.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.