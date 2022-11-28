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Факты / Україна / Общество

Главная елка в этом году будет без иллюминации, чтобы снизить нагрузку на сеть

Юля Захарченко, редактор ленты
Ялинка біля ВР
Фото: Верховна Рада

Главная елка Украины в этом году будет без иллюминации, чтобы уменьшить дополнительную нагрузку на электросеть и отключение света.

Об этом заявили в энергетической компании Yasno. В сообщении говорится, что этим решением поставлена ​​точка в спорах по установлению новогодней елки.

— Сегодня была поставлена ​​точка в спорах по установлению главной елки страны. И не знаем, как вы, но мы радуемся, что она будет, и решению по поводу отсутствия иллюминаций на ней, — отмечают в компании.

В Yasno уверяют, что благодаря этому решению удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на энергосеть, поэтому, вероятно, будут меньше отключать свет бытовым потребителям и в целом на территории Украины.

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