Главная елка в этом году будет без иллюминации, чтобы снизить нагрузку на сеть
Фото: Верховна Рада
Главная елка Украины в этом году будет без иллюминации, чтобы уменьшить дополнительную нагрузку на электросеть и отключение света.
Об этом заявили в энергетической компании Yasno. В сообщении говорится, что этим решением поставлена точка в спорах по установлению новогодней елки.
— Сегодня была поставлена точка в спорах по установлению главной елки страны. И не знаем, как вы, но мы радуемся, что она будет, и решению по поводу отсутствия иллюминаций на ней, — отмечают в компании.
В Yasno уверяют, что благодаря этому решению удастся уменьшить значительную дополнительную нагрузку на энергосеть, поэтому, вероятно, будут меньше отключать свет бытовым потребителям и в целом на территории Украины.
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