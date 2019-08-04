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Стрельба в Дейтоне. Парень убил 9 человек и ранил 16

Стрельба в Соединенных Штатах – девять жертв, 16 раненых. Трагедия произошла в городе Дейтон в Огайо.

По предварительной версии, охранники отказались пустить стрелка в бар. Поэтому обиженный посетитель начал стрелять.

Крики и хаос. Охранники бегали и приказывали людям выходить – и все выходили, но не думали, что случилось что-то ужасное. Но потом, когда мы вышли на улицу, увидели тела. Это жуть, которую мы никогда не думали пережить, – очевидец.

Остановить насилие призвал Папа Римский Франциск. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в трагедии.

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Однако, по данным СМИ, стрелков было двое. Поэтому второй мог скрыться с места происшествия. В полиции пока эту информацию не комментируют. Это уже вторая стрельба за сутки в Соединенных Штатах.

Накануне от пуль в Техасе погибли 20 человек, еще около 30 – ранены. Полиция задержала стрелка, им оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. До нападения он опубликовал в Twitter манифест, в котором поддержал теракт, произошедший в марте в мечети в Новой Зеландии, и заявил, что из-за мигрантов страдает культура и экономика США.

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