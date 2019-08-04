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Стрілянина в Дейтоні. Хлопець вбив 9 людей та поранив 16

Стрілянина у Сполучених Штатах – дев’ятеро жертв, 16 поранених. Трагедія сталася у місті Дейтон в Огайо.

За попередньою версією, охоронці відмовилися пустити стрільця у бар. Тож ображений відвідувач почав стріляти.

Крики та хаос. Охоронці бігали і наказували людям виходити – і всі виходили, але не думали, що трапилось щось жахливе. Але потім, коли ми вийшли на вулицю, побачили тіла. Це моторошність, яку ми ніколи не думали пережити, – очевидець.

Зупинити насильство закликав Папа Римський Франциск. Він висловив співчуття родичам загиблих та потерпілих у трагедії.

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Проте, за даними ЗМІ, стрільців було двоє. Тож другий міг втекти з місця події. У поліції поки цю інформацію не коментують. Це вже друга стрілянина за добу у Сполучених Штатах.

Напередодні від куль у Техасі загинули 20 людей, ще десь 30 – поранений. Поліція затримала стрільця, ним виявився 21-річний білий американець Патрік Крузіос. До нападу він опублікував у Twitter маніфест, у якому підтримав теракт, що стався в березні у мечеті в Новій Зеландії, і заявив, що через мігрантів потерпає культура й економіка США.

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