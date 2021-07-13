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Максим Зайченко |

Стрельба на Житомирщине: подозреваемого в ранении 9-летнего мальчика задержали

Правоохранители задержали 43-летнего военнослужащего из Киева, который может быть причастен к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Житомирской области. Полиция открыла два производства — умышленное тяжкое телесное повреждение и незаконное обращение с оружием.

Сам мальчик сейчас в столичной больнице Охматдет, куда его доставили вертолетом. Ребенка готовят к операции. Он в искусственной коме.

Трагедия произошла в городе Новоград-Волынский. К отцу двух 9-летних близнецов в гости приехал товарищ — работник спецслужб, с целым арсеналом оружия в багажнике. В определенный момент мужчина решил показать Даниилу боевой прием, как отобрать у нападающего оружие, однако все закончилось трагически  — мальчик получил тяжелое ранение.

— Малыш взял пистолет и дядя Саша начал показывать, как его забирать. Он пригнулся к Дане и в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что он выстрелил и пуля пришлась в бок ребенку, — рассказала бабушка ребенка Жанна Никитчина.

Пуля прошла навылет, повредив желудок, селезенку и поджелудочную железу ребенка, рассказали медики.

В больницу мальчика на собственном авто привез сам Александр. Ребенка прооперировали и в крайне тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких вертолетом доставили в Киев.

Сам полет длился чуть больше часа. Все это время Данил был без сознания. Мальчика сразу забрали в реанимацию и подготовили к сложной операции.

Друга отца задержали. В багажнике правоохранители нашли два автомата Калашникова, пистолет, около 100 единиц боеприпасов, среди которых гранаты и мины.

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