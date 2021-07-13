Стрілянина на Житомирщині: підозрюваного у пораненні 9-річного хлопчика затримали

Правоохоронці затримали 43-річного військовослужбовця з Києва, який може бути причетний до вогнепального поранення 9-річного хлопчика в Житомирській області. Поліція відкрила два провадження – умисне тяжке тілесне ушкодження та незаконне поводження зі зброєю.

Сам хлопчик зараз в столичній лікарні Охматдит, куди його доставили вертольотом. Дитину готують до операції. Він у штучній комі.

Трагедія сталася в місті Новоград-Волинський. До батька двох 9-річних близнюків у гості приїхав товариш – працівник спецслужб, з цілим арсеналом зброї в багажнику. У певний момент чоловік вирішив показати Данилу бойовий прийом, як відібрати у нападника зброю, однак все закінчилося трагічно – хлопчик отримав важке поранення.

– Малюк взяв пістолет і дядько Саша почав показувати, як його забирати. Він пригнувся до Дані й у цей момент, коли він забрав пістолет, вийшло так, що він вистрілив і куля потрапила у бік дитині, – розповіла бабуся дитини Жанна Нікітчина.

Куля пройшла навиліт, пошкодивши шлунок, селезінку та підшлункову залозу дитини, розповіли медики.

До лікарні хлопчика на власному авто привіз сам Олександр. Дитину прооперували та в украй важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів вертольотом доставили до Києва.

Сам політ тривав трохи більше як годину. Весь цей час Данило був без свідомості. Хлопчика одразу забрали в реанімацію і підготували до складної операції.

Друга батька затримали. У багажнику правоохоронці знайшли два автомати Калашникова, пістолет, близько 100 одиниць боєприпасів, серед яких гранати та міни.

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