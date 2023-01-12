Стреляешь со Стугны и донатишь ВСУ: в Украине создали уникальную игру для помощи защитникам

Черкасские IT-специалисты создали игру, которая помогает собирать средства для настоящих украинских защитников. Принцип простой — чем больше играешь, тем больше помогаешь.

Приложение уже скачали более 500 тыс игроков из 176 стран, и оно получило название Стугна.

Там есть динамическая погода, различные боевые действия, происходящие на карте.

— Меня эта игра увлекла тем, что она от украинских разработчиков, бесплатная и к тому же можно еще и донатить армии. Очень хочется окончания войны и мира, а это невозможно без доната армии и всяческой помощи, — уверяет игрок Игорь Полиханенко.

Помочь армии с помощью игры можно просто просматривая рекламу между боями. Монетизация – от 1 до $5 за 1 тыс. просмотров. Для желающих перечислить свою сумму для ВСУ тоже есть такая опция.

В игре есть техника, ныне воюющая на территории Украины. Максимальную реалистичность разработчики пытались передать и на локациях игры, они созданы в соответствии с теми, где продолжаются боевые действия. Игрок в Стугне выступает оператором этого противотанкового комплекса.

Игру черкасских разработчиков уже скачали геймеры из 176 стран. Активнее всего играют украинцы, на втором месте — американцы и, как ни странно, россияне — они пишут много негативных комментариев по поводу игры, но просматривая рекламы помогают нашим защитникам монетой.

— Мы увидели очень много видеоматериалов интересных как наши операторы разрушают технику оккупанта, глядя в экран монитора и это нам напомнило компьютерную игру. Начали глубже смотреть, что это за оружие, оказалось, что это украинская разработка, — заявил разработчик игры Никита Дяченко.

Игру создали десять черкасских программистов, дизайнеров и разработчиков всего за 5 месяцев.

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