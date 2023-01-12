Стріляєш зі Стугни та донатиш ЗСУ: в Україні створили унікальну гру для допомоги захисникам

Черкаські IT-фахівці створили гру, що допомагає збирати кошти для справжніх українських захисників. Принцип простий – що більше граєш, то більше допомагаєш.

Додаток вже завантажили понад 500 тис. гравців зі 176 країн, і він отримав назву Стугна.

Там є динамічна погода, різні бойові дії на карті.

– Мене ця гра захопила тим, що вона від українських розробників безкоштовна і до того ж можна ще й донатити армії. Дуже хочеться закінчення війни та миру, а це неможливо без донату армії та всілякої допомоги, – запевняє гравець Ігор Поліханенко.

Допомогти армії за допомогою гри можна просто переглядаючи рекламу між боями. Монетизація – від 1 до 5 доларів за 1 тис. переглядів. Для охочих перерахувати свою суму для ЗСУ також є така опція.

У грі є техніка, яка нині воює на території України. Максимальну реалістичність розробники намагалися передати і на локаціях гри, вони створені відповідно до тих, де тривають бойові дії. Гравець у Стугні виступає оператором цього протитанкового комплексу.

Гра черкаських розробників вже завантажили геймери зі 176 країн. Найактивніше грають українці, на другому місці – американці і, як не дивно, росіяни – вони пишуть багато негативних коментарів щодо гри, але переглядаючи реклами допомагають нашим захисникам монетою.

– Ми побачили дуже багато цікавих відеоматеріалів як наші оператори руйнують техніку окупанта, дивлячись в екран монітора і це нам нагадало комп’ютерну гру. Почали глибше дивитися, що це за зброя, виявилося, що це українська технологія, – заявив розробник гри Микита Дяченко.

Гру створили десять черкаських програмістів, дизайнерів та розробників лише за 5 місяців.

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