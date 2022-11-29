За донат ВСУ: win-win инициативы для украинских предпринимателей

Ноябрь, 29 в 13:31

Несмотря на полномасштабную войну украинская IT-индустрия по итогам девяти месяцев 2022 года демонстрирует рост на 13%, объем рынка составил почти $5,5 млрд.

Отрасль не только стала экономической опорой для государства и будущего восстановления национальной экономики, но и драйвером донатов. В частности — отрасль B2B-услуг.

Лидеры консалтинговых компании и digital агентств используют различные инструменты как для помощи армии, так и для удержания экономического фронта.

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Win-win инициативой стали консультации за донаты ВСУ, которую одним из первых воплотил влиятельный украинский предприниматель Артем Бородатюк.

Алгоритм прост: эксперты предоставляют свои услуги предпринимателям на безвозмездной основе, предприниматели донатят фондам и присылают экспертам свои вопросы и скриншоты с подтверждениями.

В заключении должны win-win: украинский бизнес получает актуальную информацию для развития, эксперты — отзывы и репутация, а ВСУ — сотни тысяч долларов для ускорения победы.

Артем Бородатюк и его диджитал-детище Netpeak Group

Еще на начале своего бизнес пути Артем Бородатюк решил, что просто развивать бизнес и зарабатывать неинтересно, поэтому выбрал своей миссией помогать развиваться малому и среднему бизнесу (МСБ) в родной стране. В 2015 году предприниматель основал проект Мой город.

Это краудфандинговая платформа для реализации инициатив общественных организаций, благотворительных фондов и просто неравнодушных жителей города, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше.

За 7 лет существования проекта, который является фактически любимцем фаундера, благотворители платформы собрали 10,2 млн грн.

Артем Бородатюк успешно развил бизнесы, которые экспортируют услуги за границу, например, агентство Netpeak и Inweb, а также один из самых популярных за рубежом сервисов поисковой оптимизации Serpstat.

2022 год предприниматель встретил с воодушевлением помочь как можно больше как ВСУ, так и экономике Украины.

Поэтому в июне 2022 года, несмотря на разрушенные города и бизнесы в Украине, Артем запустил социальную инициативу: любой украинский бизнес мог получить профессиональную консультацию от специалистов Netpeak как подарок за донат на ВСУ.

Суммы таких пожертвований стартовали от $100, хотя такие аудиты стоят от $800. Тематика консультаций была от настройки контекстной рекламы до аудита систем аналитики или консультаций с B2B-продаж.

Всего бизнес Бородатюка состоит из 14 компаний из диджитал-сектора. Это позволяет им масштабироваться во время войны и донатить. Так, на борьбу против россии бизнесы одесского предпринимателя уже потратили более $2 млн.

Именно поэтому, чтобы одновременно поддержать ВСУ и малый бизнес в Украине, основатель Netpeak Group одним из первых воплотил идею консультаций за донаты, которую подхватили далее.

Менторы в тылу и Артур Федоренко

Второй ласточкой win-win концепта консультаций бизнеса за донаты стала инициатива Менторы в тылу. Платформа заработала летом 2022 года.

Механика инициативы проста: человек покупает консультацию нужного специалиста, а тот перечисляет часть или весь гонорар благотворительному фонду, который избрал заказчик услуги.

Основателем проекта стал Артур Федоренко, который до широкомасштабного вторжения 9 лет работал в ІТ-компаниях рекрутером. Когда началась война, Артур осознал, что надо создать централизованное место для людей, которое соединит тех, кому нужна помощь, и тех, кто может ее оказать.

Менторы в тылу — это площадка обмена опытом и знаниями, на котором каждый может получить менторську поддержку от опытных айтівців, учредителей и менеджеров известных компаний, как Google, Facebook, Amazon, Vimeo, Snapchat, Grammarly, MacPaw и др.

Более 100 человек в роли менторов предоставляют профессиональные консультации в различных сферах.

Projector Mentorship Platform и Александр Трегуб

Подхватывая тренд запущен Бородатюком, Projector решил дать возможность тем, кто хочет расти и развиваться профессионально, получить мотивацию или толчок к карьерным изменениям. Поэтому при поддержке Минцифры и Дія.Бізнес была создана Projector Mentorship Platform.

Это платформа для менторских сессий с экспертами из креативных и технологических индустрий. Она работает на благотворительной основе: менторську сессию можно купить за донат (добровольный взнос любого размера) на поддержку Украины, перечислив средства на один из фондов: Вернись живым, Projector Creative & Tech Foundation, Kolo, Госпитальеры или на спецсчет НБУ.

Менторские занятия ориентированы на профессиональное развитие представителей креативной и технической индустрий, а также владельцев малого и среднего бизнеса.

Такие win-win инициативы продолжают поддерживать украинскую экономику и реализовывать совместную миссию: как можно больше денег оставлять в стране.

Очень важно, что большинство предпринимателей, воспользовались консультациями за донат на ВСУ — это небольшие, но прибыльные и перспективные команды предпринимателей. И этот факт действительно захватывает: украинские во время войны активно развиваются, помогают друг другу и диверсифицируют экономику, приближая победу.