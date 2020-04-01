Засады и задания на глубине: как готовят разведчиков Сил специальных операций

Они не видны, действуют тихо, быстро, профессионально и эффективно. Элитное подразделение, которое 5 лет учится воевать по стандартам НАТО.

Группа противника спокойно движется своим привычным маршрутом. Боевики даже не подозревают, что им устроили засаду.

Это условная ситуация, которую отрабатывают разведчики Сил специальных операций в учебном центре на Житомирщине.

Морской центр спецназначения на Николаевщине. Надувную лодку бросает волнами. А бойцам надо не просто удержаться в открытом море, а зацепить лестницу о бетон и выбраться наверх. Такие умения пригодятся, если придется вступать в ближний бой с врагом, который ворвался с моря.

Обязательный этап боевой подготовки водолазов-разведчиков — прыжок с парашютом. На каждом бойце изолированный дыхательный аппарат — чтобы сразу приступить к заданию на глубине.

Факты ICTV ранее писали про военные учения на Львовщине.

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