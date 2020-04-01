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Факти / Відео / Україна

Засідки та завдання на глибині: як готують розвідників Сил спеціальних операцій

Вони не помітні, діють тихо, швидко, професійно та ефективно. Елітний підрозділ, який 5 років вчиться воювати за стандартами НАТО.

Група противника розслаблено рухається своїм звичним маршрутом. Бойовики навіть не підозрюють, що на них влаштували засідку.

Це умовна ситуація, яку відпрацьовують розвідники Сил спеціальних операцій у навчальному центрі на Житомирщині.

Морський центр спецпризначення на Миколаївщині. Надувного човна кидає хвилями. А бійцям треба не просто втриматись у відкритому морі, а зачепити драбину об бетон і видертися нагору. Такі вміння стануть у пригоді, якщо доведеться вступати у ближній бій із ворогом, що вдерся з моря.

Обов’язковий етап бойової підготовки водолазів-розвідників – стрибок із парашутом. На кожному бійцеві ізольований дихальний апарат – щоб одразу приступити до завдання на глибині.

Факти ICTV раніше писали про військові навчання на Львівщині.

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