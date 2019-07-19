Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Создать ОСМД или полагаться на ЖЭК? Кто лучше наведет порядок в доме

Обшарпанные подъезды, дырявые трубы, изношенная электропроводка, холодные стены. В таких условиях живет немало украинцев. Государство уже не покрывает весь необходимый ремонт, ЖЭКи не справляются, а часто просто не хотят. Жителей подталкивают к со-финансированию. Не хотите жить в руинах – создайте ОСМД.

Волшебной палочки нет и рассчитывать можно только на собственные возможности. Елена захотела жить в комфортной многоэтажке, – так создали с жителями ОСМД.

Есть тревожная кнопка и договор с охранной фирмой – тысяча гривен с ОСМД каждый месяц. А в доме на опеке ЖЭКа – двери на распашку, лестницы обиты и в подъезде стойкий запах от подвала, в котором несколько недель стояла вода из дырявой канализации.

Смотрите: В Николаеве массово создают ОСМД и отказываются от централизованного отопления

Чтобы сэкономить тепло и электричество ОСМД брали 2 теплых кредита для участия в программе со-финансирования: 70% денег давал город, 30% жители дома. Обычные лампы уже давно заменили на Led – и это сэкономило 2,5 тыс. кВт в месяц. А в жэковской хрущевке – торчат электропровода, осыпается фасад и обильно течет крыша, оставляя на стенах грибок.

И у Елены бы уже текла домовая крыша, коротила бы проводка, прорывало трубы, но она брала на ОСМД займа и с городскими программами со-финансирования, и все это отремонтировала. Такие программы предусматривают что 5% стоимости ремонта лифтов должны оплатить жители, 10% за крышу, 15% за ремонт канализации, отопления, водопроводов.

К слову, объединение ради экономии: почему выгодно создавать ОСМД.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как экономить на коммуналке до 40%: опыт столичной многоэтажки
Коммунальная мафия: как наживаются на людях и куда уходят ваши деньги
В Николаеве массово создают ОСМД и отказываются от централизованного отопления
В Черкассах остановили утепления домов – люди угрожают массовыми протестами
В КГГА рассказали, как киевляне могут уменьшить расходы на отопление в 3,5 раза
Хто за що відповідає? Які нові правила надання послуг багатоповерхівкам
Объединение ради экономии: почему выгодно создавать ОСМД
Как заставить государство заплатить за ремонт подъезда

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка