Создать ОСМД или полагаться на ЖЭК? Кто лучше наведет порядок в доме

Обшарпанные подъезды, дырявые трубы, изношенная электропроводка, холодные стены. В таких условиях живет немало украинцев. Государство уже не покрывает весь необходимый ремонт, ЖЭКи не справляются, а часто просто не хотят. Жителей подталкивают к со-финансированию. Не хотите жить в руинах – создайте ОСМД.

Волшебной палочки нет и рассчитывать можно только на собственные возможности. Елена захотела жить в комфортной многоэтажке, – так создали с жителями ОСМД.

Есть тревожная кнопка и договор с охранной фирмой – тысяча гривен с ОСМД каждый месяц. А в доме на опеке ЖЭКа – двери на распашку, лестницы обиты и в подъезде стойкий запах от подвала, в котором несколько недель стояла вода из дырявой канализации.

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Чтобы сэкономить тепло и электричество ОСМД брали 2 теплых кредита для участия в программе со-финансирования: 70% денег давал город, 30% жители дома. Обычные лампы уже давно заменили на Led – и это сэкономило 2,5 тыс. кВт в месяц. А в жэковской хрущевке – торчат электропровода, осыпается фасад и обильно течет крыша, оставляя на стенах грибок.

И у Елены бы уже текла домовая крыша, коротила бы проводка, прорывало трубы, но она брала на ОСМД займа и с городскими программами со-финансирования, и все это отремонтировала. Такие программы предусматривают что 5% стоимости ремонта лифтов должны оплатить жители, 10% за крышу, 15% за ремонт канализации, отопления, водопроводов.

К слову, объединение ради экономии: почему выгодно создавать ОСМД.

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