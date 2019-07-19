Створити ОСББ чи покладатися на ЖЕК? Хто краще наведе лад у будинку

Обшарпані під’їзди, діряві труби, зношена електропроводка, холодні стіни. У таких умовах живе чимало українців. Держава вже не покриває весь необхідний ремонт, ЖЕКи не справляються, а часто просто не хочуть. Мешканців підштовхують до спів-фінансування. Не хочете жити у руїнах – створіть ОСББ.

Чарівної палички немає і розраховувати можна лише на власні можливості. Олена захотіла жити у комфортній багатоповерхівці, – тож створили з мешканцями ОСББ.

Є тривожна кнопка і договір із охоронною фірмою – тисяча гривень з ОСББ кожного місяця. А у будинку на опіці ЖЕКу – двері навсібіч, сходи оббиті і у під’їзді стійкий сморід від підвалу, у якому кілька тижнів стояла вода з дірявої каналізації.

Дивіться: У Миколаєві масово створюють ОСББ та відмовляються від централізованого опалення

Аби заощадити тепло та електрику ОСББ брали 2 теплих кредити для участі у програмі співфінансування: 70% грошей давало місто, 30% мешканці будинку. Звичайні лампи вже давно замінили на Led – і це заощадило 2,5 тис. кВт на місяць. А у жеківській хрущівці – стирчать електродроти, обсипається фасад і рясно тече дах, залишаючи на стінах грибок.

І у Олени би вже тік будинковий дах, коротила проводка, проривало труби, але вона брала на ОСББ позики і з міськими програмами співфінансування усе це відремонтувала. Такі програми передбачають що 5% вартості ремонту ліфтів мають оплатити мешканці, 10% за дахи, 15% за ремонт каналізації, опалення, водогонів.

До слова, об’єднання заради економії: чому вигідно створювати ОСББ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.