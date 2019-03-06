В Николаеве массово создают ОСМД и отказываются от централизованного отопления

Чтобы меньше морочить себе голову квитанциями и не зависеть от поставщиков, в Николаеве жители многоэтажки отказались от централизованного отопления. Создали ОСМД, взяли теплый кредит на индивидуальное отопление и теперь радуются уюту в домах и сэкономленным гривнам. Котлы установлены во всех 72 квартирах. На модернизацию системы отопления ОСМД взяло в банке 1,5 млн. гривен.

Чтобы воспользоваться теплым кредитом участники ОСМД должны погасить долги за отопление. Затем проголосовать на общем собрании и посчитать стоимость реконструкции. Кредит предоставляют 3 государственных банка. Учреждение само получает компенсацию из бюджета. Люди же должны своевременно платить тело кредита и проценты.

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Этот вариант подходит тем домам, где половина квартир уже с индивидуальным отоплением. В департаменте энергетики предлагают теплые кредиты на замену окон и дверей в подъездах, утепление стен, установки оборудования, регулирующего подачу тепла. У каждого дома свой способ уменьшения стоимости отопления. От теплоцентрали город не откажется.

В 2017-м теплый кредит взяли 12 ОСМД Николаева. В прошлом году – более 60. Чаще утепляют дома и меняют окна. Жители платят только 10% расходов, остальное – государственный, областной и местный бюджеты. В этом году на программу государство выделило 400 млн. гривен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что с 1 января 2019 года в Черкассах, Каменец-Подольском, Виннице, Хмельницком, Одессе и Киеве тарифы на тепло выросли на 15-30%.

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