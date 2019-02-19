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СУ-25 нанес сокрушительный удар! Как проходят военные учения на Приазовье

Сразу две армии РФ тренируются у украинской границы. Кремль играет мышцами перед выборами президента. Однако объединенные силы Россия не застанет врасплох. Масштабные учения провели сегодня на Приазовье. Авиация, танки, боевые машины пехоты. Украинские военные отбивали атаку врага и шли в наступление.

Пара военных самолетов СУ-25 под прикрытием фронтовых истребителей наносит сокрушительный удар резервам противника. Далее работает украинская артиллерия. Бронированные и противотанковые цели врага уничтожено.

Поэтому наши подразделения захватывают стратегически важный рубеж, переходят к обороне и отражению контратаки противника. Масштабные учения на Приазовье продолжаются меньше, чем час. Наши воины молниеносно завершают операцию.

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Кремль в очередной раз начал играть мышцами. Накануне выборов президента накопила вблизи украинской границы более 150 тыс. военных – сразу две армии проводят крупные учения.

Также российские оккупанты начали применять на фронте ствольную артиллерию. Однако объединенные силы готовы к любому развитию событий.

К слову, ВСУ подняли системы ПВО – учения в зоне ООС.

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