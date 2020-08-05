Судебная реформа в Украине: почему судьям выгоднее уволиться, чем работать

76% украинцев не доверяют судьям. Это результаты опроса, которые несколько месяцев назад провел центр Разумкова. По уровню недоверия суды на втором месте после чиновников. Судебную ветвь власти уже не первый год пытаются реформировать. Однако безуспешно. Это же пытался сделать и экс-президент Украины Петр Порошенко, и уже дважды за год хочет изменить и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Судебная система в Украине имеет три уровня: местные суды, апелляционные и Верховный суд. Их работу обеспечивает Государственная судебная администрация, президент назначает судей, а отбирает – Высшая квалификационная комиссия. Однако окончательное решение о назначении и увольнении принимает Высший совет правосудия.

Эксперты говорят, что эти уровни не позволяют полностью и самое главное за короткое время очистить судебную систему. Поэтому и сталкиваемся с ситуацией, что в новый Верховный суд Высшая квалификационная комиссия допустила 44 претендентов с сомнительной репутацией.

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Действующий глава украинского государства Владимир Зеленский уже дважды после выборов объявлял перезагрузки системы. Планировали сократить состав Верховного суда вдвое, перезапустить Высшую квалификационную комиссию судей и создать комиссию этики с участием международных экспертов. Однако все эти положения отменил Конституционный суд.

С другой стороны министр юстиции Украины Денис Малюська отмечает, что большинство судей сейчас выбирают увольнение и выход на пенсию. Ведь так могут ничего не делать и получать больше заработной платы.

Вот опять депутаты Верховной Рады Украины предлагают перезапустить всю судебную систему к осени в обмен на транш от МВФ. Однако эксперты сомневаются новому законопроекту и считают, что он может только усилить коррупцию.

Президент уже анонсировал масштабные изменения. В планах существенно уменьшить количество судей и ликвидировать Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей и государственную судебную администрацию. Однако пока это лишь поставленные задачи, при том, что коррумпированные судьи все еще остаются на должностях.

Также Украина подписала меморандум с Европейским Союзом о новой програме макрофинансовой помощи. Он был заключен между Украиной, Национальным банком Украины и ЕС о взаимопонимании и кредитное соглашение на суму €1,2 млрд. С украинской стороны меморандум был подписан министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

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