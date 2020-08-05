Судова реформа в Україні: чому суддям вигідніше звільнитися, ніж працювати

76% українців не довіряють суддям. Це результати опитування, яке кілька місяців тому провів центр Разумкова. За рівнем недовіри суди на другому місці після чиновників. Судову гілку влади вже не перший рік намагаються реформувати. Проте безуспішно. Це ж намагався зробити і екс-президент України Петро Порошенко, та вже двічі за рік хоче змінити і чинний глава держави Володимир Зеленський.

Судова система в Україні має три рівні: місцеві суди, апеляційні та Верховний суд. Їхню роботу забезпечує Державна судова адміністрація, президент призначає суддів, а відбирає – Вища кваліфікаційна комісія. Проте остаточне рішення щодо призначення та звільнення приймає Вища рада правосуддя.

Експерти кажуть, що ці рівні не дозволяють повністю та найголовніше за короткий час очистити судову систему. Тому і зіштовхуємось із ситуацією, що у новий Верховний суд Вища кваліфікаційна комісія допустила 44 претенденти із сумнівною репутацією.

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Чинний глава української держави Володимир Зеленський вже двічі після виборів оголошував перезавантаження системи. Планували скоротити склад Верховного суду вдвічі, перезапустити Вищу кваліфікаційну комісію суддів та створити комісію етики та доброчесності за участі міжнародних експертів. Проте усі ці положення скасував Конституційний суд.

З іншого боку міністр юстиції України Денис Малюська зауважує, що більшість суддів зараз обирають звільнення та вихід на пенсію. Адже так можуть нічого не робити та отримувати більше за заробітню плату.

От знову депутати Верховної Ради України пропонують перезапустити усю судову систему до осені в обмін на транш від МВФ. Проте експерти мають сумніви до нового законопроекту та вважають, що він може лише посилити корупцію.

Президент вже анонсував масштабні зміни. У планах суттєво зменшити кількість суддів та ліквідувати Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів та державну судову адміністрацію. Проте поки це лише поставлені завдання, при тому, що корумповані судді все ще залишаються на посадах.

Також Україна підписала меморандум з Європейським Союзом про нову програму макрофінансової допомоги. Він був укладений між Україною, Національним банком України та ЄС про взаєморозуміння та кредитну угоду на суму €1,2 млрд. З української сторони меморандум був підписаний міністром фінансів Сергієм Марченко і главою НБУ Кирилом Шевченком.

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