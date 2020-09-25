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Сутички та ректор у смітнику. Причина скандалу в Олімпійському коледжі

24 вересня невідомі молодики не пустили в коледж ректора Національного університету фізичного виховання і спорту України, а потім кинули його до смітника. Та скандал довкола цього Олімпійського коледжу розгорівся задовго до цих подій.

Навчальний заклад, у якому навчаються майбутні олімпійці, а це більше 100 студентів і понад 300 школярів, ще два роки тому мав перейти в комунальну власність. Тоді керівнику Олексію Семенюшку вдалось цьому завадити.

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Нині рішенням Кабінету міністрів, про спільну реорганізацію – заклад підпорядкували Університету фізвиховання. Це зробили для того, аби діти могли з коледжу одразу вступати до цього вишу та отримувати більш якісні освітні послуги.

25 вересня протест тривав уже під стінами уряду, але вимоги активістів доволі заплутані, а сам Семенюшко спілкуватися із журналістами відмовився та постійно тікав із поля зору відеокамер.

Ректор Національного університету фізвиховання пояснює, що є офіційна постанова уряду, створена комісія і директор коледжу на час роботи комісії має бути відсторонений. Це теж рішення уряду.

Більше жодного працівника від обов’язків не усуватимуть, студенти навчатимуться і далі, печатка залишиться у коледжі, це буде відокремлений підрозділ університету. Але будівлі перейдуть на баланс університету.

Такі приклади вже є, і вони успішні. Головне, що спортсмени, які прославляють нашу країну – зможуть працювати за індивідуальним графіком, а також тренуватися і здобувати освіту одразу у виші.

У Міносвіти кажуть, що реорганізація має бути. Олімпійський коледж залишився чи не єдиний, який ще не пройшов цієї процедури. Переваги одразу відчують і студенти, і викладачі.

Столичний очільник Віталій Кличко вважає, що все має бути по закону. А от протестувальники виконувати законні вимоги та розпорядження Кабміну не збираються і готують нові акції.

Сутички в Олімпійському коледжі

У Києві на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного виник конфлікт, який призвів до сутичок.Тілесні ушкодження отримали кілька людей, серед них і поліцейські.

Нині відомо, що конфлікт виник під час роботи ліквідаційної комісії. Для його врегулювання виїхали додаткові екіпажі поліції.

Представники обох сторін конфлікту дають пояснення в Деснянському райуправлінні поліції.

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