Силиконовая долина в Украине: почему во Львове решили создать IT-поселение

Работа в сфере программирования является одной из самых востребованных и наиболее высоко оплачиваемых. В частности, в мире очень ценят украинских программистов и айтишников.

Поэтому неудивительно, что во Львове зародился проект строительства ИТ village. Это село, где на 17 га возведут 134 жилья, в котором будут проживать люди, которые работают в IT-индустрии.

Дом здесь смогут получить только те, кто является членом IT-кластера — сообщества, куда входит 110 IT-компаний и 18 тыс. человек.

Эксперты отмечают, что рынок, связанный с программированием за последние годы сильно расширился. Ежегодно отрасль растет на 20%.

Также айтишники имеют высокую заработную плату — в среднем в месяц можно получать $ 2-3 тыс. Но чтобы попасть в сферу, не обязательно иметь специальное образование. Часто человек переквалифицируется, проходит специальные курсы и начинают работать в IT-компании. Главное здесь желание.

Украинцы действительно талантливая нация. Не зря многие из нас идут развиваться в IT-сферу и проявляют себя настолько, что нашими специалистами интересуются международные компании. Многие украинцы смогли проявить себя настолько, что начали работать в Кремниевой долине.

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