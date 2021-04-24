Силіконова долина в Україні: чому у Львові вирішили створити IT-поселення

Робота у сфері програмування є однією із найзатребуваніших та найбільш високо оплачуваних. Зокрема у світі дуже цінують українських програмістів та айтішників.

Тому не дивно, що у Львові зародився проект будівництва IТ village. Це село, де на 17 га зведуть 134 помешкання, у якому проживатимуть люди, які працюють в IT-індустрії.

Будинок тут зможуть отримати лише ті, хто є членом IT-кластеру – спільноти, куди входить 110 IT-компаній та 18 тис. людей.

Експерти зазначають, що ринок, що пов’язаний з програмуванням за останні роки сильно розширився. Щороку галузь зростає на 20%.

Також айтішники мають високи заробітні плати – у середньому в місяць можна отримувати $2-3 тис. Та й щоб потрапити у сферу, не обов’язково мати фахову освіту. Часто людина перекваліфіковується, проходить спеціальні курси та починають працювати в IT-компанії. Головне тут бажання.

Українці дійсно талановита нація. Не дарма багато з нас йдуть розвиватись в IT-сферу та проявляють себе настільки, що нашими спеціалістами цікавляться міжнародні компанії. Багато українців змогли проявити себе настільки, що почали працювати у Кремнієвій долині.

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