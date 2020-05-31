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Сырный бум на Львовщине: как благодаря новым технологиям изготавливают крафтовые сорта

В последние годы на Львовщине происходит настоящий сырный бум. Появилось очень много малых сыроварен, где создают шедевры, экспериментируют с молоком и технологиями, возрождают древние и дают начало новым вкусам и сортам. Спрос на крафтовые сыры превышает предложение, поэтому семейные сыроварни развивают производство и предлагают все больший ассортимент продукции.

Кроме того, такие сыроварни преимущественно открыты для посетителей и проводят для своих гостей экскурсии и дегустации. Назар Кмить — бывший футболист, игравший в молодежной сборной Украины, теперь он — перспективный фермер. В экологически чистом регионе вблизи курортов Моршин и Трускавец держит козью и коровью фермы, молокоперерабатывающий завод и сыроварню. Вокруг — только чистые пастбища и ни одного крупного предприятия.

Стоимость таких сыров — от 250 до 650 грн за килограмм. Их можно попробовать в дегустационном зале. Также на ферме организуют экскурсии, гости могут посетить сыроварню и поиграть с козлятами. Подробнее в сюжете Мирославы Прокопюк.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как процветает ореховый бизнес в Украине.

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