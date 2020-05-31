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Сирний бум на Львівщині: як завдяки новим технологіям виготовляють крафтові сорти

Останніми роками на Львівщині відбувається справжній сирний бум. З’явилось дуже багато малих сироварень, де створюють шедеври, експериментують з молоком і технологіями, відроджують давні та започатковують нові смаки та сорти. Попит на крафтові сири перевищує пропозицію, тож сімейні сироварні розвивають виробництво і пропонують дедалі більший асортимент продукції.

Крім того, такі сироварні переважно відкриті для відвідувачів і проводять для своїх гостей екскурсії та дегустації. Назар Кміть – колишній футболіст, який грав у молодіжній збірній України, тепер він – перспективний фермер. В екологічно чистому регіоні поблизу курортів Моршин і Трускавець тримає козину й коров’ячу ферми, молокопереробний завод і сироварню. Довкола – лише чисті пасовища і жодного великого підприємства.

Вартість таких сирів – від 250 до 650 грн за кілограм. Їх можна скуштувати в дегустаційній залі. Також на фермі організовують екскурсії, гості можуть відвідати сироварню та погратися з козенятами. Докладніше у сюжеті Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як процвітає горіховий бізнес в Україні.

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