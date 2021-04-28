Система відкритих даних: як добитися ремонту дороги у своєму місті

Будівництво доріг в Україні часто супроводжується корупційними скандалами, адже ситуацію вкрай важко контролювати через непрозорі тендери і відсутність детальної інформації. Але з системою відкритих даних вона змінилася на краще.

Раніше інформація про фінансування, закупівлі, види ремонту та його виконавців була закрита, тепер держава оприлюднює дані про ремонти доріг у відкритому доступі.

Кожен може перевірити, робили тут ямковий ремонт чи капітальний, чи є кошти на проведення дорожніх робіт і скільки їх.

– Традиційно, ця галузь була одна з найменш прозорих у країні. Тому ми вирішили зробити ці дані доступними, простими в порівнянні і розумінні, щоб отримати з цих них конкретну інформацію, – розповідає виконавчий директор проекту CoST Ukraine Святослав Абрамов.

Проект CoST не лише надає дані про закупівлі у дорожній сфері, а й навчає правильно ними скористатися. Координатори CoST Ukraine допоможуть перевірити, чи виділили кошти на ремонт дороги, навчать скласти звернення, аби дорогу у вашому місті відремонтували.

Так зробила і Алла Брагіна із села Гута на Київщині. За допомогою координаторів CoST їй вдалося вибороти ямковий ремонт дороги на двох ділянках.

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Хоча після кількох років дорога знову потребує ремонту, Алла Брагіна вже знає, як діяти.

Відкриті дані сприяють підзвітності і прозорості держорганів у дорожній сфері. Укравтодор підтримує таку прозорість та обіцяє карати несумлінних учасників робіт, адже стратегічно держава теж зацікавлена, щоб громадськість контролювала всі процеси.

– Коли є відкритість – тоді є і конкуренція. Діє довіра від суспільства до органів державної влади, тоді все прозоро і все можна побачити, порахувати і найважливіше, що з відкритими даними легко працювати, – наголошує голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Велике будівництво

28 квітня, у рамках програми Володимира Зеленського відбулося відкриття 6-смугового мосту європейської якості через Хаджибейський лиман на Одещині.

Голова Укравтодору Олександр Кубраков зазначив,будівництво не просто успішно завершено, команда змогла випередити графік на 15 місяців.

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