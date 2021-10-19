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Микола Олефіренко |

Тайваньский производитель смартфонов планирует создавать электрокары

Тайваньский производитель смартфонов Foxconn анонсировал производство новых электрокаров. Компания хочет захватить рынок не только телефонов, но и экологически чистых авто. О новых электрокарах конкурентов Tesla узнавали Факти ICTV.

— Самая мощная машина будет иметь 750 лошадиных сил, и разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды. Автомобиль сможет проехать до 750 км без дозаправки, — рассказал глава компании Foxconn Янг Лию.

Цену спортивного седана не оглашают, а вот кроссовер будет стоить $35 тыс. В продаже появится и электроавтобус с запасом хода в 400 км. Терри Гоу — второй самый богатый человек Тайваня. Он основал свою компанию в 1974 году — и добился успеха, потому что смог предложить дешевые, а главное качественные детали для американских производителей электроники.

— Три модели электрокара показывают силу тайваньской промышленности — от создания концепции, утверждения дизайна, разработки батарей и механических систем до готового изделия. На все это мы потратили всего лишь год, — уверяет основатель компании Foxconn Терри Гоу.

Компания Foxconn не выпускает смартфоны под собственным брендом, а делает телефоны на своих заводах для западных компаний. К примеру, именно на тайваньских заводах собирают смартфоны Apple. По такому принципу будут собирать электрокары по всему миру — заказчики смогут делать дизайн под себя.

Первые автомобили начнут продавать через два года. В ближайшие 5 лет компания планирует заработать $35 млрд.

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