Подержанные авто из США: сколько стоят и как не попасть на мошенников

Новая машина из салона далеко не каждому украинцу по карману. Есть вариант намного дешевле, но рискованнее — приобрести подержанный американский автомобиль. Такой транспорт можно дешево растаможить и отремонтировать. Факты ICTV узнавали, как правильно выбирать б/у. транспорт из США.

Почти месяц Елена вместе со своим мужем искали желаемый автомобиль. Главным критерием для покупки автомобиля стал его размер и комфортабельность, ведь супруги часто путешествует. Поэтому выбирали из американских автомобилей, которые за последние несколько лет приобрели большую популярность в Украине.

— Мы очень долго с мужем искали нужный вариант, потому что на авто из Европы часто уменьшают показатели пройденной дистанции. Транспорт из США продают более честно, — рассказала Елена.

На интернет-аукционе семья Елены за $ 3 тыс. приобрела настоящего американца — паркетник Dodge Journey. Торги продолжались месяц, еще месяц машину доставляли в Одессу.

Купить машину на онлайн-аукционах может каждый. Покупатель может по фото увидеть, в каком состоянии авто. Чтобы отследить, в каких ДТП он был, когда в последний раз проходило техосмотр, можно заказав так называемый Carfax, в котором все данные о машине.

— Такой автомобиль из Европы не приобрести. Выгода чаще всего от $2 до $10 тыс. Если брать авто из США от $1 до $3 тыс., то с ремонтом и всеми оформлениями будет стоить $7-11 тыс., — рассказал владелец транспортной компании Назар Ужвий.

Обычно украинцы покупают автомобили не старше 10 лет, и в Украине ремонт стоит значительно дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Как правило, после покупки нужен еще месяц, чтобы машину отремонтировали в Украине.

— Люди стараются покупать авто с повреждениями задней части, боковым ударом, или автомобили-утопленники. Транспорт с повреждениями на лобовой части ремонтировать долго и дорого, — рассказал совладелец СТО Ариф Мадрахимов.

Но несмотря на экономию, существуют риски при покупке заокеанского авто. Прежде всего надо определиться с компанией-посредником, которая пригонит машину — на рынке много мошенников.

— Следует выбирать компани с хорошей историей и отзывами. Перед покупкой стоит уделить внимание договору — должны быть прописаны условия о том, если придет автомобиль с большими повреждениями чем те, что были заявлены при покупке, — рассказал адвокат Дмитрий Ткаченко.

Иначе вам разницу никто не возместит. Но несмотря на риски, украинские водители все чаще выбирают американцев — благодаря дешевизне, доступной растаможке и надежности.

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