Тайванський виробник смартфонів планує створювати електрокари

Тайванський виробник смартфонів Foxconn анонсував виробництво нових електрокарів. Компанія хоче захопити ринок не тільки телефонів, а й екологічно чистих авто. Про нові електрокари конкурентів Tesla дізнавалися Факти ICTV.

– Найпотужніша машина матиме 750 кінських сил, і розганятиметься до 100 км/год за 2,8 секунди. Автомобіль зможе проїхати до 750 км без дозаправляння, — розповів голова компанії Foxconn Янг Лію.

Ціну спортивного седана не оголошують, а от кросовер коштуватиме $35 тис. У продажу з’явиться й електроавтобус з запасом ходу у 400 км. Террі Гоу — друга найбагатша людина Тайваню. Він заснував свою компанію у 1974 році — і добився успіху, бо зміг запропонувати дешеві, але головне якісні деталі для американських виробників електроніки.

– Три моделі електрокара показують силу тайванської промисловості – від створення концепції, затвердження дизайну, розробки батарей та механічних систем до готового виробу. На все це ми витратили всього лише рік, — запевняє засновник компанії Foxconn Террі Гоу.

Компанія Foxconn не випускає смартфони під власним брендом, а робить телефони на своїх заводах для західних компаній. Приміром, саме на тайванських заводах збирають смартфони Apple. За таким принципом збиратимуть електрокари по всьому світу — замовники зможуть робити дизайн під себе.

Перші автомобілі почнуть продавати за два роки. У найближчі 5 років, компанія планує заробити $35 млрд.

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