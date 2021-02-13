Тарт Татен до Дня закоханих: рецепт французького пирога
Одного разу француженка Стефані нібито спекла традиційний карамелізований яблучний пиріг, але помилково перевернула його фруктами догори. Гості дівчини були в такому захваті від пирога, що рецепт швидко полюбився Парижу, а потім і всьому світу. Так і виник незвичайний та простий за приготуванням тарт Татен. Факти ICTV розкажуть тобі як його приготувати.
Інгредієнти:
- 180 г вершкового масла
- 50 г цукрової пудри
- 1 жовток
- 200 г борошна
- 3 кг твердих яблук
- 180 г цукру
- аніс чи кориця
Для тіста потрібно змішати 100 г вершкового масла, цукрову пудру, жовток та борошно. Потім його потрібно завернути у плівку та поставити у холодильник.
Потрібно приготувати карамель. Для цього цукор викладаємо на розігріту сковорідку і щойно він почне танути – швидко перемішуємо. Далі вимикаємо плиту і поступово додаємо масло, і для аромату додаємо аніс чи корицю. Нарізаємо скибками яблуко та викладаємо на карамель. Після цього залишаємо сковорідку у духовій печі на 40-50 хв при температурі 180 градусів.
Коли яблука зазолотяться, виймаємо сковорідку і кладемо зверху на яблука розкатане тісто, і залишаємо в духовій печі ще на 10 хв.
Виймаємо пиріг та насолоджуємось його смаком разом з коханими.
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