Теннисная сенсация мира. Как Элина Свитолина шла к победе

Элина Свитолина превзошла саму себя и стала главной теннисной сенсацией мира. Хотя на пресс-конференции в Киеве призналась – стать четвертой ракеткой планеты помогли поражения.

В большой теннис попала почти случайно, благодаря брату.

Сейчас, уже 24-летняя, Свитолина чаще тренируется за рубежом. Но, хотя с детства и до сих пор получает выгодные предложения играть за другие страны, всегда отказывает.

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В Киеве Элину приветствовали как настоящего триумфатора и наградили званием Заслуженный мастер спорта Украины. Ее фотографировали, просили автограф и расспрашивали, как реагирует на критику в соцсетях.

Сейчас Свитолина – одна из самых высокооплачиваемых теннисисток мира. За весь сезон украинка заработала более 5 млн долларов на турнирах WTA. 24-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 7 лет. Теперь ее главная цель получить не просто статус первой ракетки мира, а уверенно победить на турнирах Большого шлема.

К слову, историческая победа: Свитолина взяла Итоговый турнир WTA.

Опубликовано Ноябрь, 06 в 16:53



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