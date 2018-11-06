Теннисная сенсация мира. Как Элина Свитолина шла к победе
Элина Свитолина превзошла саму себя и стала главной теннисной сенсацией мира. Хотя на пресс-конференции в Киеве призналась – стать четвертой ракеткой планеты помогли поражения.
В большой теннис попала почти случайно, благодаря брату.
Сейчас, уже 24-летняя, Свитолина чаще тренируется за рубежом. Но, хотя с детства и до сих пор получает выгодные предложения играть за другие страны, всегда отказывает.
Читайте: Свитолина за октябрь заработала больше всех среди теннисистов WTA и ATP
В Киеве Элину приветствовали как настоящего триумфатора и наградили званием Заслуженный мастер спорта Украины. Ее фотографировали, просили автограф и расспрашивали, как реагирует на критику в соцсетях.
Сейчас Свитолина – одна из самых высокооплачиваемых теннисисток мира. За весь сезон украинка заработала более 5 млн долларов на турнирах WTA. 24-летняя спортсменка стала самой молодой чемпионкой турнира за последние 7 лет. Теперь ее главная цель получить не просто статус первой ракетки мира, а уверенно победить на турнирах Большого шлема.
К слову, историческая победа: Свитолина взяла Итоговый турнир WTA.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!