The Hardkiss, Джамала и Coldplay. Звезды дают бесплатные онлайн-концерты с карантина

Карантин — это не признак, что жизнь остановилась. Посетить театр, оперу или даже побывать на концерте любимого исполнителя можно онлайн. Тем более, сейчас большинство платформ открыли бесплатный доступ.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина устроила онлайн-трансляцию в прямом эфире с домашней студии звукозаписи. Она бесплатно пела онлайн для зрителей в Facebook и Instagram. Певица призвала коллег присоединиться к музыкальному флешмобу, чтобы вдохновить людей и отвлечь их от тяжелых мыслей. Передала эстафету Тине Кароль и Джамале. Детали в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, Минздрав и Uber договорились о бесплатной перевозке врачей на время карантина.

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