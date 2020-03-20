The Hardkiss, Джамала та Coldplay. Зірки дають безкоштовні онлайн-концерти з карантину
Карантин – це не ознака, що життя зупинилося. Відвідати театр, оперу, чи навіть побувати на концерті улюбленого виконавця можна онлайн. Тим паче, нині більшість платформ відкрили безкоштовний доступ.
Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна влаштувала онлайн-трансляцію наживо з домашньої студії звукозапису. Вона безкоштовно співала онлайн для глядачів у Facebook та Instagram. Співачка закликала колег приєднатися до музичного флешмобу, щоб надихнути людей та відволікти їх від важких думок. Передала естафету Тіні Кароль та Джамалі. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.
Нагадаємо, МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.
2020-03-20
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.