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The Hardkiss, Джамала та Coldplay. Зірки дають безкоштовні онлайн-концерти з карантину

Карантин – це не ознака, що життя зупинилося. Відвідати театр, оперу, чи навіть побувати на концерті улюбленого виконавця можна онлайн. Тим паче, нині більшість платформ відкрили безкоштовний доступ.

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна влаштувала онлайн-трансляцію наживо з домашньої студії звукозапису. Вона безкоштовно співала онлайн для глядачів у Facebook та Instagram. Співачка закликала колег приєднатися до музичного флешмобу, щоб надихнути людей та відволікти їх від важких думок. Передала естафету Тіні Кароль та Джамалі. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.

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