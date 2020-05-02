Убегают, чтобы насолить родителям. На Харьковщине ежедневно ищут по два пропавших ребенка

На Харьковщине ежедневно разыскивают по две пропавших ребенка. Только за четыре месяца 2020 года было проведено 210 поисковых операций — это антирекорд в полиции. Дети теряются или убегают из дома, чтобы насолить родителям. Чаще всего поиски заканчиваются успехом, ребенка находят и возвращают домой.

Но на днях одна из подобных историй в Харьковской области закончилась трагически — 6-летняя Милена, которую родители привезли в деревню к бабушке на карантин, домой после прогулки не вернулась. Ее искали почти сутки и нашли мертвой на краю поля. Ребенок не смог найти дорогу домой и просто замерз. Подробнее в сюжете Татьяны Доцяк.

Напомним, спасатели освободили ребенка, который застрял между стеной и лестницей в городе Первомайский в Днепропетровской области. 10-летний парень оказался зажатым между кирпичной стеной и бетонной лестницей здания закрытой школы.

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